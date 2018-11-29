بروتوكول بين هندسة الإسكندرية وبنى سويف لربط الطلاب بسوق العمل

بنى سويف :هانى فتحى

وقعت كل من جامعتى الأسكندريه برئاسة الدكتور عصام الكردى وبنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن مع مجموعة تيتان بنى سويف بروتوكولا لتدريب وتأهيل طلبة بكالوريوس الهندسه بقسم القوى الكهربائيه لربطهم بسوق العمل عبر مساعدتهم فى تلقى التدريبات العمليه على أحدث الأجهزه والأدوات الهندسيه خلال إعدادهم لمشروعات التخرج الخاصه بهم.

وقال الدكتور نبيل العباسى استاذ الهندسه المشرف على المشروع سيقوم الطلاب خلال العمل المشترك بعمل دراسه هندسيه تشمل رفع شبكه التوزيع الحاليه الخاصه بالاضاءه الحاليه ، قياس شدة الإضاءه ، توزيع الأحمال على الواقع فى لوحات التوزيع الكهربائيه لعمل دراسات مفصله لمراجعه مدى تطابق شدة الإضاءه المقاسه مع المعايير الهندسيه ومراجعة لشبكة التوزيع الكهربائيه وتحديث الرسومات الهندسيه الخاصه بشبكات الاضاءه .

واشار تونى عثمان مدير العلاقات العامه بتيتان إلى قيام الشركات المساهمه فى البروتوكول بتقديم العديد من المساعدات العمليه والفنيه للطالب خلال مشروع التخرج الذى يعكف الدارس عليه تبدأ بتدريبات عمليه داخل مصانع الطاقة والأسمنت على اساسيات السلامه الكهربائيه والمهنيه ومرافقتهم بالمهندسين والفنيين المدربين داخل جولاتهم اثناء أعمال القياسات الكهربائيه وتوفير جميع أجهزة القياسات الهندسيه اللازمه للتدريب مع الرسومات الفنيه للشبكات داخل المصانع، كما سيتم تقديم محاضرات على ايدى خبراء المجال لشرح الكود المصرى والعالمى لسبكات الجهد وشرح برامج تصميم الشبكات ونظم التحكم الآلى للإضاءه.