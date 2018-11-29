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برلمان سلوفاكيا يصوت ضد اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:54 م
برلمان سلوفاكيا يصوت ضد اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة مهاجرون _ صورة أرشيفية
براتسلافا /أ ش أ/
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رفض برلمان سلوفاكيا، اليوم الخميس، اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة ما ينذر بانضمام سلوفاكيا إلى الدول الرافضة للاتفاق ومنها المجر وأمريكا.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن 15 مشرعًا فقط صوتوا بالموافقة مقابل رفض 90 مشرعًا معللين ذلك بعدم تماشى الاتفاقية مع سياسات البلاد بشأن الأمن والهجرة، مضيفة أن البرلمان طالب الحكومة برفض الاتفاق عندما تنظر فيه الأسبوع المقبل كما هو مقرر.

وتنقسم الإدارة السياسية فى سلوفاكيا بشأن الاتفاق إذ أعلن رئيس الوزراء بيتر بيليجرينى أن حكومته الائتلافية لن تتبنى الاتفاق الأممى فيما أعرب وزير الخارجية ميروسلاف لاجاك عن دعمه له.

 


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