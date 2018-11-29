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برلمان سريلانكا يصادق على اقتراح خفض ميزانية رئيس الوزراء

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:33 ص
برلمان سريلانكا يصادق على اقتراح خفض ميزانية رئيس الوزراء برلمان سريلانكا
كولومبو (رويترز)
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صادق برلمان سريلانكا، اليوم الخميس، على اقتراح بخفض الميزانية الشخصية لرئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسه الذى رفض التنحى بعد أن خسر تصويتين بالثقة.

وقاطع النواب المؤيدون لراجاباكسه التصويت على الاقتراح الذى تمت الموافقة عليه بتأييد 123 صوتا دون أصوات معارضة فى البرلمان المؤلف من 225 عضوا، ووصف النواب المقاطعون التصويت بأنه غير قانونى وشككوا فى حياد رئيس المجلس.

والهدف من الاقتراح هو منع راجاباكسه من استخدام أموال الحكومة فى نفقاته اليومية كرئيس للوزراء.

 

 


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