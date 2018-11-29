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براءة كبير مهندسى المستشفيات من التسبب فى وفاة طبيبة بمستشفى المطرية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:20 م
براءة كبير مهندسى المستشفيات من التسبب فى وفاة طبيبة بمستشفى المطرية المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين
كتبت آية دعبس
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حصلت المهندسة "نجلاء أحمد شلبي" كبير المهندسين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية على حكم بالبراءة بعد اتهامها بالتسبب في إهمال أدى إلى وفاة طبيبة بمستشفي المطرية.
 
جاء ذلك، عقب تكليف المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، الشئون القانونية بالنقابة العامة للمهندسين بسرعة التحرك للدفاع عن المهندسة المتهمة بالإهمال.
 
وتابعت النقابة مسار القضية، وواصلت الدفاع عن المهندسة حتي أصدرت محكمة جنح المطرية حكمها بالبراءة فى الجنحه رقم 7878 والتى كانت متهمة فيها المهندسة نجلاء شلبى بالإهمال الذى نتج عنه وفاء الطبيبة ساره أبوبكر طبيبة الأطفال بمستشفى المطرية التعليمى.
 
 
 

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