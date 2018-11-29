باكستان تدعو رسميًا رئيس الوزراء الماليزى لزيارتها فى 23 مارس المقبل

أ ش أ

ذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية، اليوم الخميس، أن إسلام آباد قدمت دعوى رسمية إلى رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، لزيارة باكستان وأن تستضيفه كضيف رئيسى خلال فعاليات "يوم باكستان" فى 23 مارس المقبل.

ونقلت قناة "جيو نيوز" عن المفوضية الباكستانية العليا قولها إن نفيس زكريا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، التقى برئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد وسلمه دعوة لزيارة رسمية لباكستان.

وقال زكريا إن رئيس الوزراء سعيد بنتائج الزيارة الأخيرة إلى ماليزيا، مضيفًا أنه ينبغى الأخذ فى الحسبان إرسال القوى العاملة الماهرة وكذلك قدوم المستثمرين إلى باكستان.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان قد زار ماليزيا فى 20 نوفمبر الجارى لمدة يومين ودعا خلالها مهاتير محمد لزيارة باكستان فى "يوم باكستان" الموافق 23 مارس المقبل.