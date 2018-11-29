video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باكستان تدعو رسميًا رئيس الوزراء الماليزى لزيارتها فى 23 مارس المقبل

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:00 م
باكستان تدعو رسميًا رئيس الوزراء الماليزى لزيارتها فى 23 مارس المقبل مهاتير محمد ورئيس الوزراء الماليزى
أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية، اليوم الخميس، أن إسلام آباد قدمت دعوى رسمية إلى رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، لزيارة باكستان وأن تستضيفه كضيف رئيسى خلال فعاليات "يوم باكستان" فى 23 مارس المقبل.

ونقلت قناة "جيو نيوز" عن المفوضية الباكستانية العليا قولها إن نفيس زكريا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، التقى برئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد وسلمه دعوة لزيارة رسمية لباكستان.

وقال زكريا إن رئيس الوزراء سعيد بنتائج الزيارة الأخيرة إلى ماليزيا، مضيفًا أنه ينبغى الأخذ فى الحسبان إرسال القوى العاملة الماهرة وكذلك قدوم المستثمرين إلى باكستان.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان قد زار ماليزيا فى 20 نوفمبر الجارى لمدة يومين ودعا خلالها مهاتير محمد لزيارة باكستان فى "يوم باكستان" الموافق 23 مارس المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ملك ماليزيا يتزوج من ملكة جمال سابقة لموسكو

غادة والى: برنامج "مودة" يستهدف الحد من نسبة الطلاق ونتطلع لتجربة ماليزيا

استقبال حافل لعارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد فى ماليزيا

ماليزيا واليابان توقعان مذكرة تفاهم حول التعاون فى صناعة "الحلال"

وزير التعليم العالى: ندعم العلاقات التعليمية والبحثية مع ماليزيا

مهاتير محمد

ماليزيا

أخبار ماليزيا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة