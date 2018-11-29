video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليوم الوطنى للإمارات.. ضاحى خلفان يكشف دور الشيخ محمد بن راشد فى إنجاح الاتحاد

الخميس، 29 نوفمبر 2018 05:37 م
اليوم الوطنى للإمارات.. ضاحى خلفان يكشف دور الشيخ محمد بن راشد فى إنجاح الاتحاد الشيخ محمد بن راشد
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

كشف ضاحى خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى، عن الدور الكبير الذى لعبه الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى فى تأسيس دور الإمارات العربية، مع الشيخ الراحل زايد بن سلطان مؤسس الدولة.

وقال ضاحى خلفان: "كان محمد بن راشد آل مكتوم محل ثقة عند زايد بن سلطان وراشد بن سعيد رحمهما الله رحمة واسعة واسكنهما فسيح جناته.. ولذلك كان  الرجل الذي استطاع رغم صغر سنه أن يسهم في تضييق فجوات الخلاف في بدايات الاتحاد، الأمر الذى أسهم في تجاوز الكثير من التباينات في وجهات النظر".

Capture
 

يذكر أن اليوم الوطنى للإمارات، يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان انطلاق الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

محمد بن راشد يبحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات الثنائية

محمد بن راشد آل مكتوم يحضر اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول الدولى

محمد بن راشد

الامارات

اخبار الامارات

اليوم السابع بلس

اليوم الوطنى للامارات




لا تفوتك
غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة