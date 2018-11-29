النيابة تستدعى كوافير شهير بالدقى متهم بحرق شعر صحفية باستخدام مادة مجهولة

كتب عامر مصطفى

طلبت نيابة الدقى، استدعاء مصفف شعر شهير بالمنطقة، لسماع أقواله فى اتهامه بالتسبب فى حرق شعر صحفية، طلبت منه عمل بروتين لشعرها، وتسبب فى تلفه لاستخدامها مادة مجهولة، وذلك بعد ان استمعت لأقوال الصحفية.

وحررت صحفية تعمل بإحدى الصحف القومية محضراً ضد كوافير شهير يدعى "م ا"، وهو لبنانى الجنسية، اتهمته فيه حرق شعرها، والتسبب بتلف فروة الرأس أثناء وجودها لعمل بروتين للشعر، فيما تم احالة المحضر إلى نيابة الدقى التى باشرت التحقيق فى الواقعة.

واتهمت الصحفية "م ب" وشهرته، "مادو"، كوافير شهير بمنطقة بالدقي بحرق شعرها، ما تسبب لها في تلف شديد في الشعر وحروق في فروة الرأس، وبدأ مهاب الصياد، وكيل نيابة الدقى، التحقيق فى الواقعة، وتسلم تقرير الكشف الطبى الصادر من مستشفى 6 أكتوبر التابعة للتأمين الصحي، والذي أفاد بوجود تلف شديد وتساقط في الشعر، وحروق في فروة الرأس ناتجين عن استخدام مادة حارقة.

وقالت الصحفية، أمام النيابة، إنها طلبت من الكوافير، أن يقوم بعمل بروتين للشعر، لكنه حينما قام بذلك تسبب في حرق شعرها لاستخدامه مادة حارقة مجهولة المصدر، ما أدى إلى تساقط شعرها بشكل كامل بعد غسله.

وأضافت، أن المشكو في حقه عرض مبلغا ماليا للتصالح، ولكنها رفضت ذلك، وتمسكت في تحقيقات النيابة بحقها المدني والجنائي بالقضية التى حملت رقم 7285 جنح الدقى.