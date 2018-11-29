النيابة تأمر بعرض طفلة اغتصبها والدها على الطب الشرعى

كتب كريم صبحى

أمر عمر هارون، وكيل نيابة عين شمس، بإشراف المستشار شريف عيسوى، رئيس النيابة، بعرض طفلة على الطب الشرعى تعرضت للاغتصاب على يد والدها المسن بمساعدة زوجته وإعداد تقرير بالواقعة.

وكشفت التحقيقات، أنه قد ألقت أجهزة الأمن القبض على أب يعتدى جنسيا على نجتله الطفلة بمنطقة عين شمس.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من ربة ‎منزل، تتهم طليقها بالاعتداء جنسيا على ابنتها 16سنة، بمساعدة زوجته الثانية داخل شقتهما بمنطقة عين شمس، علي الفور تم انتقال قوة من ضباط مباحث ‎القسم للقبض على المتهم وإحالته للنيابة التى تباشر معه التحقيق.