video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:05 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بعرض طفلة اغتصبها والدها على الطب الشرعى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:31 م
النيابة تأمر بعرض طفلة اغتصبها والدها على الطب الشرعى جريمة اغتصاب الأطفال-أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
أمر عمر هارون، وكيل نيابة عين شمس، بإشراف المستشار شريف عيسوى، رئيس النيابة، بعرض طفلة على الطب الشرعى تعرضت للاغتصاب على يد والدها المسن بمساعدة زوجته وإعداد تقرير بالواقعة.
 
وكشفت التحقيقات، أنه قد ألقت أجهزة الأمن  القبض على أب يعتدى جنسيا على نجتله الطفلة بمنطقة عين شمس.
 
وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من ربة ‎منزل، تتهم طليقها بالاعتداء جنسيا على ابنتها 16سنة، بمساعدة زوجته الثانية داخل شقتهما بمنطقة عين شمس، علي الفور تم انتقال قوة من ضباط مباحث ‎القسم للقبض على المتهم وإحالته للنيابة التى تباشر معه التحقيق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"احنا فى زمن الوحوش".. أب يغتصب ابنته بمساعدة زوجته الثانية فى عين شمس

عين شمس

حوادث عين شمس

مسن يغتصب ابنته بعين شمس

أخبار الحوادث

أخبار المحاكم

الحوادث اليوم




لا تفوتك
9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

الهيئة العربية للتصنيع: قريبا إنتاج سيارات مصرية 100%

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

ليفربول يسقط أمام سان جيرمان ويشعل صراع التأهل بمجموعة الموت.. فيديو

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

مطالب بسن قوانين لمواجهة 3 آلاف دومين لمواقع تبث شائعات وأخبار مغلوطة عن مصر

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

شاهد.. بنك قطر المركزى يكشف ديون الدوحة وتردى الاقتصاد الكلى للبلاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة