video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

النيابة الإدارية تحيل موظفا بالأوقاف للمحاكمة لاختلاسه 2 مليون جنيه

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:43 م
النيابة الإدارية تحيل موظفا بالأوقاف للمحاكمة لاختلاسه 2 مليون جنيه النيابه الاداريه-ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

قررت النيابة الإدارية بالشرقية،اليوم، إحالة مسئول الدفع الإلكتروني، بمديرية أوقاف الشرقية، للمحاكمة التأديبة، لقيامه باختلاس 2 مليون جنيه من مستحقات العاملين بالمديرية.

وتبين من  تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 204 لسنة 2017 والتي باشر التحقيقات فيها المستشار أحمد مجاهد ، برئاسة المستشار عمرو عوض، رئيس النيابة الإدارية،عن بلاغ من مديرية أوقاف الشرقية، بتحديد مسئولية" م أ ال ش" مسئول الدفع الإلكتروني بالمديرية، عن اختلاس 2 مليون جنيه من مستحقات العاملين بالمديرية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قيامه بالإستيلاء عن طريق التلاعب بمستحقات العاملين بالمديرية، بأن أثبتها بأقل من المستحق  أثناء رفعها علي منظومة الدفع الألكتروني واستولي علي الفارق، عبر تحويله إلي حسابات بعض العاملين بالمديرية، كان يحوز بطاقة الصرف الإلكترونية الخاصة بهم، ويحوز أرقامهم السرية، ويقوم بعملية السحب وإختلاس المبالغ نفسه.

وقررت النيابة الإدارية إحالته للمحاكمة التأديبة،فيما قرر وزير الأوقاف إيقافه عن العمل لحين إنهاء التحقيقات.

 

 

 

 

 
 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة الإدارية بدمياط تستدعى معلم أهان تلميذة.. والمحافظ تتأكد من نقله

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

النيابة الادارية

أوقاف الشرقية

اختلاس

المحاكمة التاديبة




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة