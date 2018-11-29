النيابة الإدارية تحيل موظفا بالأوقاف للمحاكمة لاختلاسه 2 مليون جنيه

قررت النيابة الإدارية بالشرقية،اليوم، إحالة مسئول الدفع الإلكتروني، بمديرية أوقاف الشرقية، للمحاكمة التأديبة، لقيامه باختلاس 2 مليون جنيه من مستحقات العاملين بالمديرية.

وتبين من تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 204 لسنة 2017 والتي باشر التحقيقات فيها المستشار أحمد مجاهد ، برئاسة المستشار عمرو عوض، رئيس النيابة الإدارية،عن بلاغ من مديرية أوقاف الشرقية، بتحديد مسئولية" م أ ال ش" مسئول الدفع الإلكتروني بالمديرية، عن اختلاس 2 مليون جنيه من مستحقات العاملين بالمديرية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قيامه بالإستيلاء عن طريق التلاعب بمستحقات العاملين بالمديرية، بأن أثبتها بأقل من المستحق أثناء رفعها علي منظومة الدفع الألكتروني واستولي علي الفارق، عبر تحويله إلي حسابات بعض العاملين بالمديرية، كان يحوز بطاقة الصرف الإلكترونية الخاصة بهم، ويحوز أرقامهم السرية، ويقوم بعملية السحب وإختلاس المبالغ نفسه.

وقررت النيابة الإدارية إحالته للمحاكمة التأديبة،فيما قرر وزير الأوقاف إيقافه عن العمل لحين إنهاء التحقيقات.