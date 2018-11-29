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الكشف على 2621 متردد فى قافلة طبية بقريتى ناصف والخطاطبة المحطة بالسادات

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:05 م
الكشف على 2621 متردد فى قافلة طبية بقريتى ناصف والخطاطبة المحطة بالسادات جانب من القافلة الطبية
المنوفية - محمود شاكر
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أعلن الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية ناصف، وقرية الخطاطبة المحطة مركز السادات، بالعيادات المتنقلة "باطنة - جراحة - جلدية - نساء وتوليد - أطفال - رمد - تنظيم أسرة - أنف وأذن – أسنان".

 

وأوضح حفناوى أنه تم الكشف على 2621 من المترددين خلال القافلتين وصرف العلاج المجانى لهم، كما تم اخذ عينات تحاليل مختلفة 122 معمل دم، 163 طفيليات، وكذلك تم عمل 19 أشعة عادية، وعدد 65 أشعة سونار، وتحويل عدد 6 حالات لمستشفى السادات المركزى لتلقى العلاج على نفقة الدولة .

 

وأكد حفناوى أن القوافل الطبية تأتى بناء على تعليمات وزيرة الصحة بتنفيذ قوافل طبية علاجية مجانية فى القرى النائية، لافتا إلى استمرار الحملات خلال الفترة القادمة.

 

 
 
 

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