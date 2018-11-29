video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: لم نتلق معلومات رسمية من واشنطن حول إلغاء ترامب لقاء بوتين

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:23 م
الكرملين: لم نتلق معلومات رسمية من واشنطن حول إلغاء ترامب لقاء بوتين متحدث الكرملين دميترى بيسكوف
( أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن الكرملين لم يتلق معلومات رسمية من واشنطن حول إلغاء الرئيس الأمريكى لقائه مع الرئيس الروسى على هامش قمة "العشرين" فى الأرجنتين.

وقال بيسكوف فى تصريح صحفى اليوم الخميس: "نحن ذاهبون إلى الأرجنتين، وليس لدينا معلومات رسمية بشأن إلغاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع الرئيس فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين".

وأضاف :"نحن رأينا التغريدات وتابعنا وسائل الإعلام الأمريكية عن إلغاء اللقاء، وإن كان الوضع كذلك فان الرئيس بوتين سيكون لديه بضع ساعات لإجراء لقاءات مفيدة على هامش القمة".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت اليوم الخميس أن ترامب ألغى لقاءه مع بوتين على هامش قمة "العشرين" فى الأرجنتين بسبب حادثة مضيق كيرتش واحتجاز روسيا لثلاث سفن أوكرانية مع طاقمهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يقرر إلغاء الاجتماع مع بوتين على هامش قمة الدول العشرين بالأرجنتين

الكرملين

ترامب

بوتين

واشنطن




لا تفوتك
غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 22

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

بعيدا عن الولادة القيصرية وأدوية التحفيز.. اختارى وقت ولادتك الطبيعية.. 10 طرق بسيطة هتخلى الطفل ييجى للدنيا بسرعة.. العلاقة الزوجية والمساج بدائل طبيعية للطلق الصناعى.. وخلى الأكل "سبايسى" وكترى من البلح

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

6 طرق لاكتشاف لحم الحمير قبل الطهى وبعده.. تعرف عليها

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

منتخب مصر يصعد مركزين فى تصنيف الفيفا.. والسنغال تنتزع صدارة أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة