"القوى العاملة": صرف 80 ألف جنيه مستحقات مصرى فى السعودية

كتب محمود راغب

كلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بمساعدة المواطن "ع .م .ح" فى الحصول على مستحقاته المالية من الشركة التى يعمل بها حيث بلغت 17 ألف ريال سعودى، أى ما يوازى 80 ألف جنيه مصرى تقريبا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أشار فيه إلى أن المكتب قام بالتواصل مع "ح.غ" مسئول الشركة للتفاوض وديا لحصول المواطن المصرى على مستحقاته بعد انتهاء العلاقة العمالية بينهما.

وأضاف أنه بعد شهر ونصف الشهر من التفاوض، تم الاتفاق وفقا لنظام العمل أن يقوم المواطن بالتعهد لعدم العمل لدى شركة مماثلة لمدة عامين من تاريخ نهاية العلاقة العمالية مقابل حصوله على مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة المغادرة وكافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالمواطن، وتمثلت مستحقاته المالية التى تم صرفها 17 ألف ريال سعودى، أى ما يوازى 80 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن حصوله على تذكرة السفر من الشركة التى يعمل بها مشرف مبيعات منذ 5 سنوات.

وتم تحرير محضر صلح بين طرفى العملية الانتاجية، بالهيئة العمالية ، وبحضور ممثل مكتب التمثيل العمالى واستخراج تأشيرة خروج نهائى وشيك بمستحقات المواطن.