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القومى للمرأة يطلق اليوم مبادرة "كونى منتجة" للتأهيل النفسى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:00 ص
القومى للمرأة يطلق اليوم مبادرة "كونى منتجة" للتأهيل النفسى الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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يطلق المجلس القومى للمرأة اليوم الخميس، مبادرة كونى منتجة للتأهيل النفسى والتدريب على صناعة الحلى والمشغولات اليدوية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتمكين الإقتصادى.
 
وتتضمن المبادرة، إقامة ورش فنية لتعليم الفتيات ذوات الإعاقة البصرية صناعة الحلى والحرف اليدوية يعقبه إقامة معرض لمنتجاتهن.
 
ويأتى ذلك فى إطار حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة و خطة لجنة المرأة ذات الإعاقة في المجلس والتي تنص على تمكين المرأة ذات الإعاقة لإدماجها في المجتمع لتصبح عضو فعال ومنتج في المجتمع ومشاركة بفاعلية في خطط وسياسات التنمية القومية والتأهيل.
 
 

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