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القبض على موظف بمجلس الدولة بعد اختلاسه 7000 جنيه مرتبات عمال نظافة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:46 م
القبض على موظف بمجلس الدولة بعد اختلاسه 7000 جنيه مرتبات عمال نظافة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة و المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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أمر المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة ، بإحالة موظف بمجلس الدولة بفرع الإسكندرية إلى قسم شرطة الدقى بعد إجراء تحقيق إدارى معه تحت إشراف ادارة التحقيق بمجلس الدولة  بسبب اختلاسه مبلغ 7000 جنيه.
 
وكشف مصدر، أن الموظف "ع.ع" اختلس مبلغ 7000 جنيه، كان من المفترض أن يسلمهم لعمال النظافة بالمجلس .
 
بعد إثبات الواقعه ومواجهته بها ، قرر الأمين العام لمجلس الدولة إحالته لقسم شرطة الدقي لإثبات ما حدث في محضر رسمي .
 
وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح ،إن مجلس الدولة لم يتستر على فساد وانه مستمر في كشف كافة الوقائع التي قد تنال من هيبة القضاء المصرى والقضاء تماماً عليها ، مؤكدا أن المستشار أحمد ابو العزم ، رئيس مجلس الدولة، أمر بمنع أى مخالفات تحدث داخل مجلس الدولة على مستوى فروعه.
 
 

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