القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش ومخدر الآيس فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز الاسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الايس تزن حوالى 40 جرام فى الإسماعيلية
وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم هانى عبدالهادى رئيس مباحث الاسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "محمد.ى.م" 27 عاما عاطل مقيم ابو عطوة دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الايس تزن حوالى 40 جرام.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات ، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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