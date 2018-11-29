القاهرة تنظم مارثون لحث المواطنين على المشاركة فى حملة فيروس سى بمشاركة المحافظ

كتب سيد الخلفاوى

يشارك اللواء خالد عبد العال، محافظ االقاهرة والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة غداً في المارثون الرياضي الذي يبدأ من ميدان عابدين مروراً بشوارع القاهرة الخديوية حتي ميدان التحرير والذي تنظيمه المحافظة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي " 100 مليون صحة " .

وتبدأ الحملة فعاليتها بالقاهرة السبت القادم وتمتد لمدة 3 شهور ضمن المرحلة الثانية والتي تشارك فيها 11 محافظة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المارثون يأتى ضمن الحملة الدعائية لتعريف المواطنين بأهمية التفاعل مع حملة فيروس سي وإجراء الفحص.

وأكد المحافظ أن كافة الأحياء بدأت حملة إعلامية علي مواقعها الالكترونية وصفحات رؤساء الاحياء واعلانات الشوارع لتعريف المواطنين بأهمية حملة مكافحة فيروس سي في الحفاظ على صحتهم وتعريفهم باماكن عمل التحاليل والتي تقدم كل خدماتها بالمجان مشيراً إلى أن الحملة تستهدف الوصول إلى المواطنين في كافة أنحاء العاصمة مؤكداً على توافر كافة أدوات اختبار فيروس سى و تحليل نسبة السكر بالدم وقياس ضغط الدم وقياس الطول و الوزن و تحديد مؤشر كتلة الجسم.

وأشار المحافظ الي انه تم إعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة ( 1804 فريق صباحى + 662 فرق مسائى ) مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن تم تحديدها بالاضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد في اماكن الكثافات مثل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الانفاق والسكك الحديدية والنوادي ومراكز الشباب والميادين الكبرى ، بالاضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحاً ، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد ويوم الاحد بالكنائس .

وأضاف المحافظ ان عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية ستشارك في اجراء الفحوصات كالخليفة العام والمنيرة والقاهرة الجلدية (الحوض المرصود ) والمقطم واطفال مصر ومبرة المعادي وصيدناوي والهلال والقبطي وبولاق العام والجلاء التعليمي وصدر العباسية والصحة النفسية والزيتون التخصصي ومعهد ناصر ومار مرقس ، ومستشفيات المعاهد التابعة للقصر العيني مثل معهد السكر والكبد ، وعيادات التأمين الصحي المنتشرة بالعاصمة كعيادة ناصر ، والمراكز الطبية كمركز طبي الاسمرات 1 والاسمرات 2 ، وفي أغلب محطات مترو الانفاق ذات الكثافة العالية كمحطات مترو الخلفاوى وسانت تريز وحلوان وجامعة حلوان والعباسية وكوبري القبة وفي أغلب مراكز الشباب .