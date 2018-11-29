القاهرة تسترد قطعة أرض أملاك خاصة بعد إزالة تعديات البلطجية عليها بروض الفرج

كتب سيد الخلفاوى

شنت أجهزة محافظة القاهرة، ممثلة فى حى روض الفرج، حملة مكبرة بالتنسيق مع الأمن العام وقسم شرطة روض الفرج لتنفيذ قرار الإزالة رقم 1466 والخاص بإزالة التعديات على قطعة أرض بمساحة 3076 م2 والكائنة بتقاطع شارع عبيد مع شارع الطيار بروض الفرج، والأرض ملكية خاصة لأحد المواطنين كان قد تم اغتصابها من قبل بعض البلطجية وقاموا باستغلالها كجراج وساحة لانتظار السيارات.

وأكد اللواء وليد عبد الحميد، رئيس الحى، أنه فور إخلاء قطعة الأرض وإزالة التعديات عليها بشكل كامل وهى عبارة عن عدد من السيارات المركونة والحواجز الخاصة بساحة الانتظار، تم تسليم الأرض لصاحبها وفقاَ لمحضر رسمى لحمايتها والحفاظ عليها لعدم إعادة التعدى عليها مرة أخرى، كما تم تحرير محاضر للمخالفين من البلطجية المغتصبين للأرض وأحيلت للنيابة المختصة.