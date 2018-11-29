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القابضة الكيماوية تعين عضوين جديدين لشركة راكتا للورق لإنقاذها من الخسائر

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:00 ص
القابضة الكيماوية تعين عضوين جديدين لشركة راكتا للورق لإنقاذها من الخسائر وليد محمد الرشيد
كتب عبد الحليم سالم
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عينت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، عضوين جديدين بشركة راكتا للورق، إحدى الشركات التابعة فى محاولة لانتشال الشركة من الخسائر، حيث خسرت 74 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.

وقال وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة الكيماوية لـ"اليوم السابع" إنه تم تعيين الدكتور أيمن رمضان عضوا منتدبا للشؤون الفنية، بدلا من محمود فراج.

كما تم تعيين الخبير المتخصص فى الصناعة الدكتور خالد حافظ عضوا بمجلس الإدارة، وتم الإبقاء على الدكتور يسرى المهداوى رئيسا لمجلس الإدارة.

 


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