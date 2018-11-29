الصين تأمر بوقف أبحاث تعديل الجينات البشرية مؤقتا

رويترز

أمرت الحكومة الصينية اليوم الخميس بوقف مؤقت لأنشطة أبحاث تعديل الجينات البشرية بعد ما أعلنه عالم صينى من نجاحه فى إحداث تعديل جينى على توأمتين وهما فى رحم الأم.

وكان العالم الصينى خه جيان كوى قد قال هذا الأسبوع إنه استخدم تكنولوجيا تعرف باسم (كريسبر-كاس9) لتعديل جينات توأمتين قبل ميلادهما هذا الشهر. وأثار إعلانه الذى لم يجر التأكد من صحته عاصفة من الاستياء الدولى بشأن أخلاقيات مثل هذه الأبحاث وسلامتها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينجوا) عن وزارة الصحة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا "طبيعة هذا الأمر في غاية القبح، وقد صدرت تعليمات للجهات ذات الصلة بوقف هذا النوع من أنشطة البحث العلمي مؤقتا".