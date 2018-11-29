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السيسي يمنح الأبطال الرياضيين وسام الرياضة ويوجه بتوفير الإمكانات اللازمة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:04 م
السيسي يمنح الأبطال الرياضيين وسام الرياضة ويوجه بتوفير الإمكانات اللازمة السيسي يمنح الأبطال الرياضيين وسام الرياضة
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلاً من المنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم للفرق للاسكواش، وفريق الآنسات الفائز بالميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم النسائية الموحدة بالأولمبياد الخاص، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، حيث منح الرئيس وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكداً سيادته تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد وصولاً للهدف.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

 من جانبهم، أعرب الرياضيون المكرمون عن شعورهم بالفخر لتكريم الرئيس لهم، الأمر الذي يعكس تقدير ورعاية سيادته للرياضيين المتميزين في مصر، فضلاً عما يمثله ذلك التكريم من حافز إضافي لهم لرفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية.

حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص ورئيس الاتحاد المصري للاسكواش.

 

السيسي يمنح الأبطال الرياضيين وسام الرياضة (1)
 

 

السيسي يمنح الأبطال الرياضيين وسام الرياضة (2)
 

 

السيسي يمنح الأبطال الرياضيين وسام الرياضة (3)
 

 

السيسي يمنح الأبطال الرياضيين وسام الرياضة (4)
 

 

 


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