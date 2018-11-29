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السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:03 م
السيسى يستقبل مروة العبد فتاة الأقصر "سائقة التروسيكل" بقصر الاتحادية مروة تعمل على التروسيكل
كتب محمد الجالى
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قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل اليوم بقصر الاتحادية المواطنة "مروة العبد" سائقة التروسيكل من الأقصر، وأشاد بها الرئيس كنموذج مشرف للمثابرة والاجتهاد وقدوة للشباب فى الإصرار والكفاح.

مروة العبد
مروة العبد

كان اليوم السابع نشر فى 21 أكتوبر الماضى قصة مروة العبد من قرية البعيرات مركز الأقصر، وتبلغ من العمر 27 عاما، حيث ناشدت أصحاب القلوب الرحيمة بمساعدتها لشراء تروكسيل لتوفير الإيجار الذى تنفقه فى إيجار آخر لا تملكه.

 
مروة-العبد
 

 


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السيسي

فتاة التروسيكل

سائقة التروسيكل

مروة العبد

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