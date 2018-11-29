السيسى يبحث مع رئيس الوزراء المشروعات القومية ويوجه بتطبيق أعلى المعايير

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



السيسى يبحث مع رئيس الوزراء المشروعات القومية

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن متابعة تطورات الموقف التنفيذى للتجمعات العمرانية والمدن الجديدة.

من جانبه، وجه الرئيس بمواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية اعتماداً على الأساليب العلمية.