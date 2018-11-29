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السفير اليمنى يشارك فى احتفالات العيد الوطنى للإمارات ويؤكد قوة العلاقات الثنائية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:46 ص
السفير اليمنى يشارك فى احتفالات العيد الوطنى للإمارات ويؤكد قوة العلاقات الثنائية سفير الإمارات وحرمه فى استقبال سفير اليمن
كتبت ـ إيمان حنا
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شارك سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم فى احتفالات العيد الوطنى الإماراتى التى أقامها سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة جمعة بن مبارك الجنيبى.

وأكد الدكتور مارم على عمق العلاقات التى تجمع دولتى الإمارات واليمن والشعبين الشقيقين متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة للدولة سيرا على خطى الشيخ زايد .

ومن جانبه رحب السفير الإماراتى بالحضور متحدثاً عن التطور الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية وتطلعها الى تحقيق مزيد من التقدم الداخلي والعلاقات الدولية.

شارك فى الحفل عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية ورجال الأعمال والمثقفين وممثلين عن الحكومة واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد فى مصر.

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

سفير الامارات وحرمه ف استقبال سفير اليمن
سفير الامارات وحرمه ف استقبال سفير اليمن

 

سفير المغرب مع سفير اليمن
سفير المغرب مع سفير اليمن

 

سفير اليمن وجانب من الحضور
سفير اليمن وجانب من الحضور

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الإمارات

العيد الوطنى للإمارات

سفارة الإمارات فى القاهرة

السفير اليمنى




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