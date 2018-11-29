السجن المشدد 5 سنوات لـ9 من جماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية 9 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 5 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبامى، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم، وبحضور أحمد سامي، وكيل النيابة، وسكرتارية أحمد رزق.

وتعود أحداث القضية رقم 16803 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة الزقازيق عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد قيام 9 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم "عبد الله شاكر" بالتحريض علي العنف والإنضمام لجماعة إرهابية "جماعة الإخوان" والتجمهر والتظاهر والتحريض ضد مؤسسات الدولة، بدائرة المركز وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالتهم لدائرة إرهاب الشرقية التي أصدرت حكمها المتقدم.