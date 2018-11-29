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السجن المؤبد لعاطل وربة منزل بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المارة وقتل مواطن بالمرج

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:56 م
السجن المؤبد لعاطل وربة منزل بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المارة وقتل مواطن بالمرج محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمبن بالسجن المؤبد، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المارة بالإكراه، وقتل مواطن بالمرج.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار  محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وسمير رزق.
 
كشف أمر الإحالة قيام المتهم أحمد أيمن، عاطل، بقتل المجني عليه إسلام  سليمان عمدا مع سبق الإصرار، أن عقدا العزم وبيت النية علي قتله، وأعد  لذلك الغرض سلاح أبيض " مطواة"، وما أن ظفربه حتي قام بتسديد عدة طعنات استقرت بصدره، قاصدا من ذلك قتله، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، لسرقة منقولات المجنى عليه، كما وجهت النيابة للمتهمة زينب صلاح، ربة منزل، بإخفاء المنقولات والمسروقات.
 
 
 

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