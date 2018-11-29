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السبت.. مؤتمر صحفى لنقابة البيطريين لبحث الإعتداء على أطباء المجازر

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:27 م
السبت.. مؤتمر صحفى لنقابة البيطريين لبحث الإعتداء على أطباء المجازر الدكتور على سعد على الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، رئيس لجنة المنشآت البيطرية، إنه بناء على قرار الجمعية العمومية الطارئة، التى تم عقدها يوم 23 نوفمبر، تعقد لجنة متابعة وتنفيذ توصيات الجمعية العمومية اجتماعا ، يوم السبت المقبل، بمقر النقابة العامة للاطباء البيطريين، لمناقشة آلية تنفيذ توصيات الجمعية العمومية وتوزيع العمل بين أعضاء اللجنة لسرعة وسلاسة واتقان تنفيذها.
 
وأوضح على، فى بيان، إلى أنه سيتم مناقشة واقعة اعتداء جزار على الطبيب البيطرى سالم شعبان سالم ،  بمجزر دمنهور بالبحيرة، وكيفية توفير الحماية للأطباء البيطريين فى المجازر، على أن يُضم الموضوع لأجندة الاجتماع، والتواصل مع الجهات التنفيذية والتشريعية لتفعيل حماية الأطباء البيطريين فى المجازر وإقرار الضبطية القضائية للأطباء البيطريين، وعرض قرارات اللجنة فى المؤتمر الصحفى ، مؤكدا  أن الحماية الأمنية بالمجازر لا تكفى، وسيتم التواصل مع وزارة الداخلية لتوفير حماية للأطباء البيطريين، أثناء تأدية أعمالهم، وتوفير وحدات شرطية بالمجازر، وخلال فترات إجراء عمليات الكشف البيطرى على الذبائح وضمان حماية المهنة على مستوى الجمهورية.
 
 
 
 

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