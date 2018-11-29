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الخميس، 29 نوفمبر 2018 01:17 م
خالد صلاح
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"الزراعة" تتابع إنتاجية البطاطس والطماطم بالمحافظات وتأثير التغيرات المناخية

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:18 ص
"الزراعة" تتابع إنتاجية البطاطس والطماطم بالمحافظات وتأثير التغيرات المناخية جانب من اجتماع المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين
كتب عز النوبى
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عقد المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية اجتماعا مع المسئولين التنفيذيين بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان لمناقشة تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل البستانية ودراسة الاستعدادات اللازمة لمواجهة اية تغيرات تطرأ على المحاصيل والتأكيد على مواصلة المرور الميدانى.
 
وشدد" عطا "  على التواصل مع المزارعين ومتابعة إنتاجية البطاطس فى محافظة المنيا العروة النيلى والتى يجرى حصادها الآن بمتوسط إنتاج 10 طن الفدان وكذلك حالة الطماطم بمحافظات الأقصر وقنا وقد عرض مديرو البساتين اشكالية عدم وجود قرار وزارى لتراخيص مشاتل نباتات الزينة وصرح عطا أنه سوف يتم العرض على وزير الزراعة لإصدار قرار وزارى ينظم مشاتل نباتات الزينة حتى تشرف عليها الوزارة ويكون لدينا حصر بها والمساحات المزروعة بالورود ونباتات الزينة ومساعدة أصحابها.
 
وأضاف عطا أن محافظة بنى سويف طرحت مشكلة تسويق النباتات الطبية والعطرية  ومحافظة الاقصر عرضت الحالة العامة للمحاصيل خلال الموسم الزراعى الشتوى ومقارنته بالعام الماضى ووجهت المركزية للبساتين على ضرورة التعاون المستمر مع ادارات المكافحة بالمحافظات والعمل سويا خاصة فى مكافحة سوسة النخيل وذبابة الفاكهة
 
الجدير بالذكر أن الأسبوع الماضى رئيس الإدارة المركزية للبساتين عقد اجتماعا مع عشرة محافظات من الوجه البحرى للتأكيد على تنفيذ خطة الوزارة فى النهوض بالمحاصيل البستانية كونها مرتبطة بالاستهلاك الأدمى على المستويين المحلى والتصديري.
 
 

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