الرئيس العراقى يتعهد بحماية التنوع وإشاعة روح التسامح فى البلاد

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تعهد الرئيس العراقى برهم صالح بحماية التنوع وإشاعة روح التسامح فى البلاد، مؤكدا أنها من أولوياته فى منذ تولى رئاسة العراق.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن رئاسة الجمهورية فى بيان قولها إن الرئيس صالح استقبل اليوم فى قصر السلام ببغداد صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك الكلدان فى العالم ووفد بطاركة الشرق الكاثوليك.

ونقل البيان عن الرئيس صالح قوله أن "مبدأ المواطنة هو ما يجعل الجميع يحيون فى بلد الجميع، بلد يكون فيه الجميع مواطنين مهما اختلفت هوياتهم الثقافية والدينية والفكرية، وبهذا لا يحتاج أى منا إلى تعابير الأقليات والأكثرية".

وأبلغ الرئيس العراقى وفد رؤساء الطوائف الزائر بأنه "لا يتعامل مع المسيحيين أو أى مكون أخر على أساس الأقلية ، بل يرى أن المكونات العراقية هى مكونات أصيلة ومتساوية فى الحقوق والواجبات، وبأنه كحامى الدستور فى العراق سيحمى التنوع ويعمل على إشاعة روح التسامح والتعايش من خلال العمل على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية".

من جانبه، أكد غبطة الكاردينال مار لويس رفائيل ساكو أن "المسيحيين العراقيين يهمهم استقرار البلد وأمنه وتقدمه وأنهم ينظرون إلى تجاوز المشكلات التى تواجههم من خلال تجاوز كل العراقيين بتنوعهم للمشكلات التى تعترض مسيرة بناء الدولة".

وعبر الكاردينال ساكو عن تمنياته "بسرعة استكمال تشكيل الحكومة كى تؤمن متطلبات البناء فى المجالات الاقتصادية والأمنية والخدمية وتأسيس دولة يستحقها العراقيون".