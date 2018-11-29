الدولار يتراجع بفعل تغير توقعات الفائدة الأمريكية

رويترز

انخفض الدولار مقابل بقية العملات الرئيسية اليوم الخميس، حيث فسرت الأسواق تصريح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) بأن سعر الفائدة أقل من مستوى الحياد بقليل كمؤشر على قرب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

ونزل مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 96.64 وهو أدنى مستوى فى نحو أسبوع.

وألمح باول أمس الأربعاء إلى أن سعر الفائدة القياسى البالغ اثنين إلى 2.25 بالمئة "أقل بقليل فقط" من النطاق الواسع لتقديرات المستوى المحايد والذى كان فى سبتمبر بين 2.5 و3.5 بالمئة.

ويخالف هذا تعليقات باول فى أكتوبر، عندما قال إن سعر الفائدة "يبعُد كثيرا عن المستوى المحايد فى الوقت الراهن".

وتراجع الدولار على نطاق واسع، حيث انخفض 0.4 بالمئة مقابل الين اليابانى إلى 113.25 ين بينما نزل 0.25 أمام اليورو.

وسجل اليورو 1.1394 دولار بعدما لامس 1.13975 دولار وهو أعلى مستوى فى نحو أسبوع، وارتفع الجنيه الاسترلينى إلى 1.2830 دولار لكنه انخفض 0.2 بالمئة مقابل اليورو إلى 88.81 بنس.