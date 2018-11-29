الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مرتفعات جديدة فى "نهم"

إيمان حنا

تمكنت قوات الجيش اليمنى مدعومة بالتحالف العربى، اليوم، الخميس، من تحرير مواقع ومرتفعات جديدة فى مديرية نهم شرقى العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة تكبّدت خلالها مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر في المعدات والأرواح، حسبما أورد بيان المركز الإعلامى للقوات المسلحة.

وقال مصدر عسكرى للمركز الإعلامى للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطنى تمكنت من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة بمديرية نهم، بعد معارك مستمرة ضد مليشيات الحوثى الانقلابية لليوم الثانى على التوالى.

وأكد المصدر سقوط العديد من عناصر المليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح، فيما لا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة، وسط فرار جماعى لعناصر المليشيات الحوثية باتجاه مركز مديرية نهم.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش الوطنى استهدفت تعزيزات للمليشيات الحوثية فى منطقة المجاوحة، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الأطقم الحوثية ومقتل جميع من كانوا على متنها.