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الجيش اللبنانى يحرر 27 سوريا اختطفهم مسلحون ويعتقل الخاطفين

الخميس، 29 نوفمبر 2018 07:07 ص
الجيش اللبنانى يحرر 27 سوريا اختطفهم مسلحون ويعتقل الخاطفين قوات الجيش اللبنانى
وكالات الأنباء
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حرّرت وحدة من الجيش اللبنانى 27 سوريا اختطفتهم مجموعة مسلحة فى سهل البقاع المحاذى للحدود السورية، بهدف الحصول على فدية مالية، وتمكنت من اعتقال الخاطفين بعملية شنتها عصر أمس الأربعاء.

وصدر عن مديرية التوجيه فى قيادة الجيش اللبنانى البيان الآتي: "بتاريخه، إثر توافر معلومات لمديرية المخابرات عن وجود أشخاص محتجزين داخل مزرعة فى خراج بلدة بعلول - البقاع الغربي، وبعد عملية رصد ومتابعة، قامت قوة من الجيش بمداهمة المزرعة المذكورة، فأطلقت سراح 27 شخصا من الجنسية السورية كانوا محتجزين فيها مقابل فدية مالية، كما أوقفت الخاطفين اللبنانيين وهم: (ه.س)، (ب.ح)، (أ.ح)، وضبطت بحوزتهم أسلحة حربية وسيارتين من طراز رابيد".

وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء اللبنانى المختص.

 


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