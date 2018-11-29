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الجارديان: أسعار الجنازات ببريطانيا تفوق تكاليف الطعام فى عام

الخميس، 29 نوفمبر 2018 12:16 م
الجارديان: أسعار الجنازات ببريطانيا تفوق تكاليف الطعام فى عام الجنازات فى بريطانيا - صورة أرشيفية
كتب سالى حسام
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ذكرت صحيفة "الجارديان"، أن الحكومة البريطانية بدأت التحقيق مع قطاع الجنازات وصناعة التوابيت بعد تقارير برفع الأسعار أكثر من اللازم فى تكاليف الجنازات، حتى وصل السعر لدرجة أن جنازة واحدة قد تفوق تكلفة الطعام فى العام.
 
 
وبحسب الصحيفة، فأن "سلطة المنافسة والأسواق" وهى منظمة حكومية بريطانية، قالت إن أسعار التعاقد مع مدير الجنازات وخدمات حرق الجثث ودفنها مرتفعة بشكل لا يظهر أى تحسن فى الخدمات وجودتها.
 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن تكاليف الجنازة الواحدة ببريطانيا فى المتوسط تكون بين 3 آلاف و5 آلاف جنيه استرلينى، لكن فى السنوات العشر الماضية زادت الأسعار بمعدلات تصل 3 أضعاف المعتاد بسبب التضخم، والآن أصبحت الجنازات تكلف الفقراء فى بريطانيا 40% من دخلهم السنوى، أى أنها تكلف الفقراء أموالا أكثر من تلك التى ينفقونها على الطعام.
 
 
والمتوسط الآن أن تتكلف الجنازة أكثر من 4 آلاف جنيه بدون حساب التكاليف الإضافية من متعهدى الدفن وإيجار الكراسى وغيرها، وهو ارتفاع 68% عن الأسعار قبل 10 أعوام، بينما حرق الجثمان يكلف 737 جنيه استرلينى بزيادة 84% عن معدل التضخم الذى بلغ 25% فقط.
 
 
وقالت سلطة المنافسة والأسواق، إن المستهلكين يمكنهم توفير ألف جنيه استرلينى إذا كان بإمكانهم معرفة الفارق فى الأسعار بين دار جنازة وأخرى لكن بسبب حالة الحزن التى يكون فيها أهل المتوفى فإنهم يقعون ضحية أسعار مرتفعة لأنهم فى حالة لا تسمح لهم بالتفاوض.
 

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