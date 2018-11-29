التنمية المحلية: 6.5 مليار جنيه حصيلة تقنين أراضى الدولة حتى الآن

كتب أشرف عزوز

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن لجنة الكنائس مشكلة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيرا التخطيط والتنمية المحلية وتختص بكافة شؤن الكنائس فى المحافظات مثل تراخيص البناء والترميم والهدم.

وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى له اليوم أن تقنين أراضى الدولة هو استعادة حق الدولة والمواطنين، مضيفا أن نسب نجاح تقنين الأراضى وصلت 193 ألف فدان بمعدل 3 ملايين متر مربع، مضيفا أن حجم الأموال من التقنين 6 مليارات جنيه ونصف وهى نسبة ضعيفة.

وقال الوزير إن القوات المسلحة تساهم بشكل كبير فى إزالة التعديات بجانب وحدات التدخل السريع بالمحافظات مضيفا أن بعض أعضاء نواب البرلمان بتمديد طلبات تقنين الأراضى وهو أمر محل دراسة حاليا .

وأكد وزير التنمية المحلية فقدنا 120 ألف فدان من الأراضى الزراعية بسبب التعديات والحكومة أطلقت حملة مؤخرا لإزالة هذه التعديات .

وأضاف الوزير أن المحافظات تحصل على 25% من قيمة تقنين أراضى الدولة، وأن هناك تكليف من الرئيس بالتنسيق مع الرقابة الإدارية بحصر المشروعات المتعثرة وطرق استغلالها بالإضافة لآليات زيادة موارد الدولة .

وأشار الوزير إلى أن لجنة مشكلة تبحث استعدات مدينة أسوان لاستقبال منتدى شباب أفريقيا.