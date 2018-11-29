التنمية المحلية: لجنة برئاسة المحافظ لشؤون الكنائس فى كل المحافظات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن هناك لجنة مشكلة فى كل محافظة يترأسها المحافظ خاصة بشؤون الكنائس مطالبا المحافظين بسرعة الانتهاء من تشكيل هذه اللجان فى أسرع وقت .

وفى الأثناء، وصل منذ قليل المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لاجتماع الوزير مع المحافظين لبحث تقنين أراضى الدولة المستردة.

من جانب آخر، أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية أن هناك 39 مقلب قمامة منتشرة فى المحافظات سيتم غلقهم أو نقلها بالتعاون مع البنك الدولى بتكلفة تصل لاكثر من 340 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.