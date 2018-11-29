video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التحالف العربى يسلم خفر السواحل اليمنى مهمة التأمين فى حضرموت

الخميس، 29 نوفمبر 2018 02:49 م
التحالف العربى يسلم خفر السواحل اليمنى مهمة التأمين فى حضرموت جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الخميس، أن قواته سلمت رسميا مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلى بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.

وذكر التحالف العربى - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن قوات خفر السواحل اليمنى تسلمت من التحالف زوارق مجهزة بأسلحة، وأجهزة اتصالات ورادارات متطورة، لحراسة وحماية السواحل اليمنية.

يذكر أن سواحل محافظة حضرموت تمتد على طول 350 كيلومترا، ويوجد بها 7 موانئ رئيسية، وعشرات المرافئ الصغيرة.

وكانت قيادة المنطقة العسكرية الثانية فى اليمن أعلنت أمس انطلاق مهمة (القبضة الحديدية)، لتوسيع الانتشار العسكرى غربى المكلا، عاصمة حضرموت فى اليمن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: مفاوضات سلام حول اليمن الشهر المقبل فى السويد

التحالف العربى

اليمن

أخبار اليمن

خفر السواحل اليمنى

التأمين

حضرموت




لا تفوتك
ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

ماذا ينتظر المحترفون فى الخميس الكروى؟.. محمد الننى فى نزهة مع أرسنال.. عمرو وردة يتحدى تشيلسى باليوروباليج.. الشحات فى مهمة رد الجميل لجماهير العين.. حسين السيد لإنقاذ الاتفاق من دوامة الهزائم بالدورى السعودى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

محمد بن سلمان يجدد شباب المملكة.. سياسة خارجية أكثر فعالية.. مقاطعة قطر وتقويض إيران ومواجهة التطرف بالانفتاح على العالم.. الأمير الشاب صاحب مشروع تطوير الاقتصاد والاستثمار التكنولوجى

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

حظوظ ليفربول فى التأهل لثمن نهائى دورى أبطال أوروبا

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

9 حالات ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة