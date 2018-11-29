التحالف العربى يسلم خفر السواحل اليمنى مهمة التأمين فى حضرموت

عدن /أ ش أ/

أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الخميس، أن قواته سلمت رسميا مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلى بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.

وذكر التحالف العربى - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن قوات خفر السواحل اليمنى تسلمت من التحالف زوارق مجهزة بأسلحة، وأجهزة اتصالات ورادارات متطورة، لحراسة وحماية السواحل اليمنية.

يذكر أن سواحل محافظة حضرموت تمتد على طول 350 كيلومترا، ويوجد بها 7 موانئ رئيسية، وعشرات المرافئ الصغيرة.

وكانت قيادة المنطقة العسكرية الثانية فى اليمن أعلنت أمس انطلاق مهمة (القبضة الحديدية)، لتوسيع الانتشار العسكرى غربى المكلا، عاصمة حضرموت فى اليمن.