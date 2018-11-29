التحالف العربى يسلم خفر السواحل اليمنى مهمة التأمين فى حضرموت

أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم الخميس، أن قواته سلمت رسميا مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلى بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.
وذكر التحالف العربى - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن قوات خفر السواحل اليمنى تسلمت من التحالف زوارق مجهزة بأسلحة، وأجهزة اتصالات ورادارات متطورة، لحراسة وحماية السواحل اليمنية.
يذكر أن سواحل محافظة حضرموت تمتد على طول 350 كيلومترا، ويوجد بها 7 موانئ رئيسية، وعشرات المرافئ الصغيرة.
وكانت قيادة المنطقة العسكرية الثانية فى اليمن أعلنت أمس انطلاق مهمة (القبضة الحديدية)، لتوسيع الانتشار العسكرى غربى المكلا، عاصمة حضرموت فى اليمن.
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