التحالف العربى: تدمير منصة فى صعدة قبل إطلاق صاروخ باليستى

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أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى ، اليوم الخميس ، أن قيادة التحالف استهدفت منصة إطلاق صاروخ باليستى فى محافظة صعد حاولت من خلالها الميليشيا الحوثية الإرهابية إطلاق صاروخ باليستى باتجاه المملكة ، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف منصة الإطلاق وتدميرها فى وقت قياسي.

وقال المالكى ، فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية ، " إن الميليشيا الحوثية ادعت عبر منصاتها الإعلامية المضللة استهداف موقع عسكرى سعودى ووجود خسائر بالأرواح والمعدات"، مؤكدا أن التحالف ينفى صحة ما تدعيه الميليشيا والتى تحاول الزج بمقاتليها ومناصريها إلى معركة خاسرة.