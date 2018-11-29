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التأمين الصحى ينظم ورشة لتدريب الأطباء على علاج الأطفال المصابين بفيرس سى

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:46 ص
التأمين الصحى ينظم ورشة لتدريب الأطباء على علاج الأطفال المصابين بفيرس سى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
كتب وليد عبد السلام
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تعقد مستشفى المقطم للتأمين الصحى، ورشة عمل لتدريب للأطباء لتدريبهم على إرشادات علاج فيروس سى للأطفال في الشريحة العمرية من 12 إلى 18 عاما.
 
وكان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أعلنت عن بدء المسح الصحى الشامل للأطفال بالمدارس للكشف عن فيرس سى على أن يتحمل التأمين الصحى تكلفة العلاج .
 
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن إطلاق الفحص الشامل لطلاب المدارس الثانوية، يأتى باستخدام عقار "سوفوسبوفير/ليديباسفير" المُصرح به دوليا لعلاج المرضى بالالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" المعتمد من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث سيتم استهداف 6 ملايين طالب بالمرحلة الثانية.
 
 

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التامين الصحى




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