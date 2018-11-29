البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13346 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2194 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13384 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 683 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1711 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 473 نقطة.