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البنك المركزى اللبنانى: نستعد لإطلاق "العملة الرقمية" لتسهيل السداد

الخميس، 29 نوفمبر 2018 11:00 م
البنك المركزى اللبنانى: نستعد لإطلاق "العملة الرقمية" لتسهيل السداد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
أ ش أ
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أكد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه، أنه يتم الإعداد حاليا لإطلاق "العملة الرقمية"، مشيرًا إلى أنها تختلف عن "العملات الافتراضية" التى يحذر المصرف المركزى من استعمالها كوسيلة للدفع كونها تمثل سلعة وأسعارها تشهد تلقبات حادة.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها حاكم البنك المركزى اللبنانى خلال (الملتقى الرابع لمكافحة الجريمة الالكترونية) بحضور عدد من الخبراء فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية.

وأشار رياض سلامه إلى أن التقارير تفيد أنه يتم استعمال العملة الافتراضية والأصول الافتراضية، فى عمليات غسل أموال بوتيرة أعلى من تمويل الإرهاب، لعدم وجود آليات صرف لهذه العملات قريبة من مناطق النزاع.

وقال إن العملة الرقمية ستصدر من مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية، وسيتم استعمالها على المستوى المحلى فقط، موضحا أن الهدف منها تسهيل أساليب الدفع وتفعيل التكنولوجيا المالية وتوفير التكلفة على المستهلك.

ولفت إلى أن تزايد العمليات والتقنيات الالكترونية، من شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع نسبة المخاطر وعمليات القرصنة والاحتيال، داعيا العاملين فى هذا القطاع إلى الاستعداد لهذه الخطورة المرتقبة.


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حاكم مصرف لبنان

رياض سلامة

العملة الرقمية




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