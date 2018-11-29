البحرين تدين تفجير إرهابى استهدف شركة أمن بريطانية فى كابول

المنامة (أ ش أ )

أدانت وزارة الخارجية البحرينية التفجير الإرهابى الذى استهدف مجمع شركة أمن بريطانية خاصة فى مدينة كابول الأفغانية أمس الأربعاء، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وأكدت الخارجية- فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس، تضامن البحرين مع المملكة المتحدة وأفغانستان فى مكافحة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن بالغ التعازى والمواساة لأهالى وذوى الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابى الآثم.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دنيش كان قد أعلن، فى وقت سابق، مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين فى هجوم انتحارى شرق العاصمة كابول واستهدف شركة أمن أجنبية بريطانية بالقرب من مركز تدريب تابع للشرطة الأفغانية.