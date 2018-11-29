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البابا تواضروس يستقبل وفد كورى جنوبى يزور مسار العائلة المقدسة فى مصر

الخميس، 29 نوفمبر 2018 09:09 م
البابا تواضروس يستقبل وفد كورى جنوبى يزور مسار العائلة المقدسة فى مصر البابا تواضروس مع الوفد الكورى
كتب وائل ربيعى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وفد كورى جنوبى يزور مصر حاليًا ضمن برامج تنشيط السياحة وتتبع مسار العائلة المقدسة.
 
وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى تصريح له اليوم، إن البابا تواضروس الثانى حدثهم خلال اللقاء عن مصر وطبيعتها ونيلها وعن حضارتها العظيمة وشعبها الأصيل والأماكن السياحية التى تشتهر بها مصر كذلك مسار العائلة المقدسة. 

 


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