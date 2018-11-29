البابا تواضروس يستقبل وفد كورى جنوبى يزور مسار العائلة المقدسة فى مصر

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى تصريح له اليوم، إن البابا تواضروس الثانى حدثهم خلال اللقاء عن مصر وطبيعتها ونيلها وعن حضارتها العظيمة وشعبها الأصيل والأماكن السياحية التى تشتهر بها مصر كذلك مسار العائلة المقدسة.