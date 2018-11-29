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البابا تواضروس: الكنيسة المصرية علاقتها مع الكنيسة الإثيوبية طيبة..فيديو

الخميس، 29 نوفمبر 2018 03:58 م
البابا تواضروس: الكنيسة المصرية علاقتها مع الكنيسة الإثيوبية طيبة..فيديو البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية
كتب محمد شرقاوى
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قال قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مشكلة كنيسة أوكرانيا تتسبب فى تعطيل الدعوة للقاء الكنائس فى مصر العام المقبل، مضيفا أن الكنيسة المصرية علاقتها مع الكنيسة الإثيوبية طبية وأزمة دير السلطان فى القدس لاتؤثر عليها.

وأضاف البابا خلال لقاء على "اكسترا نيوز"، أن "الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، فى التقويم الغربى يحتفلوا به يوم 25 ديسمبر، أما التقويم الشرقى يحتفل به يوم 7 يناير، وفى هذا اليوم ترسل الكنيسة رسالة الثالوث الملائكى، وهى" الْمَجْدُ للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ"، وبمعنى أن المجد عبارة عن الأشخاص يمجدون الله فى حياتهم، ويمجد الله أن يكون الإنسان فى مخافة أمام الله، وعلى الأرض السلام أن الإنسان يستطيع أن يصنع سلام، وعند تقديم المجد والسلام، تظهر النتيجة من السرور للإنسان".

 

 


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