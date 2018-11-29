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الإعدام شنقا للسائق المتهم بذبح زوجته وطفلتيه بسبب هدية الفلانتين بالبساتين

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:19 م
الإعدام شنقا للسائق المتهم بذبح زوجته وطفلتيه بسبب هدية الفلانتين بالبساتين الطفلتان الشقيقتان المجنى عليهما
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الخميس، بمعاقبة السائق المتهم بذبح زوجته وطفلتيه، بسبب هدية "الفلانتين" بالإعدام شنقا.

 

طالب محمود عبد العاطى الشيخ، محامى المجنى عليهم فى جلسة اليوم الخميس من هئية المحكمة تطبيق مواد الاتهام، وأن المتهم كان مسئولا عما ارتكبه ولا يعانى من أى مرض نفسى.

 

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، أحالت سائقا للجنايات، بتهمة قتل زوجته وطفلتيه ذبحاً بالسكين بسبب هدية "الفلانتين"، داخل شقته بالبساتين، واعترف المتهم بأن خلافات زوجية بينه وبين زوجته وراء ارتكاب الجريمة، واشتدت الخلافات بينهما، الأمر الذى تطور إلى مشاجرة بينهما دفعته إلى قتل زوجته.

 

وأضاف المتهم: "زوجتى تسببت فى حبسى مرتين، بعد تحريرها محاضر فى قسم الشرطة تتهمه فيها بالتعدى عليها بالضرب، بسبب الخلافات بينهما، وهو ما تسبب فى وصول الأمر إلى أقصى درجات عدم التحمل".

 

وأوضح المتهم أنه أثناء تواجده بمسكنه وقعت مشادة بينه وبين زوجته بسبب هدية "الفلانتين"، الأمر الذى لم يتحمله وقرر التخلص منها بعدما تسببت فى حبسه أكثر من مرة وقتها بتسديد الطعنات لها حتى فارقت الحياة.

 

وأضاف المتهم: "كانت مخليه حياتى جحيم، وكل شوية نكد وخناقات، وأول لما حصل بينا خلاف قتلتها، وبعد ما قتلتها لقيت العيال فى وشى قولت أنا كده كده هدخل السجن ومش هيلاقوا حد يربيهم روحت قتلتهم هما كمان، وحسبى الله ونعم الوكيل فيها هى اللى وصلتنى لكده"

 


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سائق يقتل طفلتيه بالبساتين

سائق يذبح زوجته بسبب هدية الفلاتين

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جنايات القاهرة




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