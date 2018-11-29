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مقارنة بالفترة المماثلة...

"الإحصاء" عن رحلات الطيران: ترتفع لـ81.1 ألف رحلة خلال 90 يوما بزيادة 7.8%

الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:00 ص
"الإحصاء" عن رحلات الطيران: ترتفع لـ81.1 ألف رحلة خلال 90 يوما بزيادة 7.8% طيران
كتبت- هبة حسام
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أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول حركة الطائرات ورحلات الطيران خلال الربع الثالث من العام الجارى "الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018"، ارتفاع عدد الرحلات إلى 81.1 ألف رحلة، مقارنة بـ 75.2 ألف رحلة فى الفترة المماثلة من 2017، بزيادة بلغت نسبتها 7.8%.
وأوضح التقرير الإحصائى، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، ارتفاع عدد الركاب خلال الأشهر الثلاثة "90 يوما" المشار إليها من العام الحالى، بالغاً 9.1 مليون راكب، مقابل 7.7 مليون راكب للأشهر المماثلة من العام الماضى، بزيادة بلغ عددها 1.4 مليون راكب، وبلغت نسبتها 18.1%.
 
كما أشار التقرير إلى كميات البضائع المنقولة عبر الطائرات خلال الربع الثالث من العام الجارى، والتى بلغت 53.3 ألف طن، وعن التطور فى أعداد رحلات الطيران وعدد الركاب "شهر بشهر" خلال الفترة المذكورة من العام الجارى "الربع الثالث من 2018"، أظهر التقرير الإحصائى، أن شهر أغسطس الماضى سجل أعلى عدد لرحلات الطيران بـ 28.6 ألف رحلة.
 
بينما سجل شهر سبتمبر 2018 أقل عدد بـ 25.5 ألف رحلة طيران، فيما بلغ عدد الرحلات خلال شهر يوليو الماضى 27 ألف رحلة، فى حين جاء التطور فى أعداد الركاب، كالتالى: "3.1 مليون راكب فى يوليو، 3.2 مليون راكب فى أغسطس، 2.8 مليون راكب فى سبتمبر"، بينما بلغت كميات البضائع المنقولة: "18.3 ألف طن فى يوليو، 16.1 ألف طن فى أغسطس، 18.9 ألف طن فى سبتمبر".
 
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حركة الطائرات

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