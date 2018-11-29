الإحصاء: بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية فى حساب "التضخم" يناير 2019.. توفير 200 "تابلت" للمشاركين فى تنفيذ البحث شهريا.. نهلة صديق: منحة أفريقية وفرت 30 جهازا واستخدام نفس منهجية النظام الورقى فى إجراء المسح

كتبت- هبة حسام

قالت سعاد مصطفى، مدير إدارة الأرقام القياسية "التضخم" بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إنه سيتم البدء فى تطبيق المنظومة الإلكترونية فى حساب مسح الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين والمعروف بـ"التضخم"، يناير المقبل، على أن يكون معدل التضخم فى يناير 2019 والذى سيعلن فى 10 فبراير التالى له، هو أول معدل تم احتسابه بالنظام الإلكترونى، باستخدام أجهزة التابلت، وليس يدويا باستخدام الاستمارات الورقية.

وأوضحت "مصطفى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى الباحثين والمراجعين المشاركين فى تنفيذ البحث شهرياً يبلغ نحو 200 باحثا على مستوى الجمهورية، يقومون بتجميع البيانات حول أسعار السلع والخدمات من 15 ألف مصدر على مستوى 8 مناطق جغرافية متنوعة بالجمهورية، لافتة إلى أنه ابتداءاً من يناير المقبل سيتم تسليم كل هؤلاء الباحثين، أجهزة التابلت المزودة بالبرنامج الالكترونى الخاص بحساب معدل التضخم، لإجراء تنفيذ المسح باستخدام تلك الأجهزة.



3 تجارب قبل تعميم المنظومة الإلكترونية على مستوى الجمهورية

ومن جانبها قالت المهندسة نهلة صديق، المدير التنفيذى لمشروع استخدام الهواتف "التابلت" فى جمع البيانات الإحصائية بجهاز الإحصاء، إن الفترة الماضية على مدار عام تقريباً قام جهاز الإحصاء بإطلاق عدد من التجارب القبلية استعدادا للبدء فى تطبيق النظام الالكترونى بمسح الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لرصد معدل التضخم، يناير 2019 على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن الجهاز حرص فى كل تجربة قبلية أطلقها، على تزويد العينة المستخدمة من أجهزة التابلت وتنويع مناطق تطبيق التجربة.

وأوضحت "صديق"، أن الجهاز أطلق 3 تجارب فى رصد "التضخم" بالطريقة الإلكترونية، الأولى تضمنت 10 مناطق، والثانية شملت 30 منطقة، فيما تم زيادة هذا العدد للمناطق فى التجربة الثالثة والتى تم تنفيذها خلال سبتمبر الماضى، كما حرص الجهاز على التركيز بها على المناطق الريفية، وذلك لاختبار جودة شبكة الإنترنت بهذه المناطق والداخلة ضمن المناطق الجغرافية المحددة بمنهجية احتساب معدل التضخم.



وضع اللمسات الأخيرة لقاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بـ"التضخم"

وأضافت المهندسة نهلة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من إطلاق هذه التجارب، هو الكشف عن أى مشكلة أو عائق يواجه الباحث فى إجراء المسح باستخدام التابلت قبل التعميم على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الوقت الحالى يشهد وضع اللمسات الأخيرة فى تجهيز قاعدة البيانات اللازمة للنظام الإلكترونى الخاص باحتساب معدل التضخم على أجهزة التابلت التى ستستخدم فى إجراء المسح.

وأكدت أن منهجية رصد معدل التضخم لن تتغير فى النظام الإلكترونى عما كانت عليه فى النظام اليدوى باستخدام الاستمارة الورقية، موضحة أن المنهجية واحدة وهى التى يتم تجهيز قاعدة بيانات بها حالياً، كما أشارت إلى أن قاعدة البيانات الجارى تجهيزها حالياً تتضمن كافة البيانات اللازمة عن أسعار السلع وكيفية رصدها وإدخالها على التابلت، علاوة على أسماء المناطق وتوزيعها جغرافيا والتى يتم رصد معدل التضخم بها.



170 جهاز "تابلت" من أجهزة "التعداد السكانى" تستخدم فى احتساب "التضخم"

وعن مدى توافر أجهزة التابلت التى ستستخدم فى رصد معدل التضخم "إلكترونياً"، قالت "صديق" إن هناك منحة أفريقية تم الحصول عليها لتطبيق النظام الالكترونى على مسح الأرقام القياسية "التضخم"، وقد وفرت تلك المنحة 30 جهاز تابلت مزودين بالبرنامج الإلكترونى الذى سيستخدم فى رصد التضخم.

ولفتت المدير التنفيذى لمشروع استخدام الهواتف "التابلت" فى جمع البيانات الإحصائية بجهاز الإحصاء، إلى أن باقى الأجهزة لباقى الباحثين العاملين فى المسح سيتم توفيرها من خلال أجهزة التابلت التى استخدمت فى إجراء التعداد السكانى لعام 2017، ولكن، بعد تحديثها بالبرنامج وقاعدة البيانات الخاصة بتنفيذ مسح الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين "التضخم".



رئيس جهاز الإحصاء: التحول للأنظمة الإلكترونية هدفه تطوير وتحسين المنتجات الإحصائية

وكان اللواء خيرت بركات، رئيس جهاز الإحصاء، قال فى تصريحات سابقة، إن الهدف من التحول إلى الأنظمة الإلكترونية فى تنفيذ المسوح والأبحاث الإحصائية، هو تطوير وتحسين المنتجات التى يصدرها الجهاز وضمان دقتها وجودتها، هذا بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد فى جميع مراحل العمل وضمان نظام تأمين بجودة عالية من بداية إدخال البيانات على "التابلت" حتى استقبالها بالقاعدة المركزية بالجهاز.

وأكد بركات على حرص الجهاز الدائم على تجويد منتجاته الإحصائية، خاصة التى يعتمد عليها متخذى القرار وشركاء العمل فى رسم السياسات وتخطيط البرامج لتحقيق التنمية الاقتصادية، مثل مسح الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين "التضخم"، مشيرا إلى أن التحول للنظام الإلكترونى فى رصد البيانات بعدد من المسوح الإحصائية يتم بالتعاون مع اللجنة الإقتصادية لإفريقيا وجامعة النيل.

وأوضح رئيس جهاز الإحصاء، أن جامعة النيل قامت بتصميم تطبيق إلكترونى يشمل كافة المتغيرات المتعلقة بمسح التضخم الذى يرصد التغير فى الأسعار من منافذ البيع على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم تدريب الباحثين على استخدام هذا التطبيق وإجراء عدد من التجارب للوقوف على إمكانيات التطبيق مع ربط منظومة جمع الأسعار بالبنية التحتية التكنولوجية بالجهاز.