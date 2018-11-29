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الأمن العام يضبط هاربين من أحكام قضائية متنوعة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 04:03 م
الأمن العام يضبط هاربين من أحكام قضائية متنوعة ضبط متهم ـ أرشيفية
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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أسفرت جهود حملات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة عن استهداف وضبط عدد من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، حيث تم ضط المحكوم عليه محمد ع.م،  40 سنة، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالأسكندرية، والصادر ضده 327  حكم حبس فى قضايا "تبديد، إكمال بناء، مبانى" بالحبس 125 سنة، وقيمة الكفالات  640000 جنيه، والغرامات  1300000 جنيه.

وتم ضبط المحكوم عليه أحمد ر.ا  48 سنة، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ والصادر ضده  45 حكم فى قضايا "تبديد" بالحبس 18 سنة، وقيمة الكفالات 9000 جنيه، واالمحكوم عليه عبدالله س.ع   42سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، والصادر ضده 35 حكم فى قضايا "تبديد" بالحبس 14 سنة وقيمة الكفالات 5000 جنيه، المحكوم عليه سلطان م.ح  45 سنة، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، والمطلوب للتنفيذ عليه فى 37 حكما فى قضايا "تبديد" بالحبس 4 سنة و9 شهور، وقيمة الكفالات 14750 جنيه  .

وأثمرت جهود الأمن العام عن ضبط المحكوم عليه "محمد أ.م  35 سنة"، سائق توكتوك، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، والمطلوب للتنفيذ عليه فى 23 حكما فى قضايا "تبديد" بالحبس 8 سنوات، المحكوم عليه "محمد ا.م  43 سنة"، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية والصادر ضده 23 حكم فى قضايا "تبديد" بالحبس سنة، والمحكوم عليه محمد ا.م 29 سنة، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية والصادر ضده 20 حكما فى قضايا "تبديد" بالحبس سنتان، المحكوم عليه أحمد ع.ع 35 سنة، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية والصادر ضده 18 حكما فى قضايا "تبديد" بالحبس 3 سنوات وآخرين.


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الامن العام

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