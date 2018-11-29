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الأرصاد: طقس اليوم لطيف على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

الخميس، 29 نوفمبر 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم لطيف على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة الأرصاد ـ أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على باقى الأنحاء نهارًا بارد ليلاً.
 
وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 16 24
شبين الكوم 16 24
طنطا 15 23
دمنهور 15 23
الإسكندرية 14 23
بلطيم 15 24
مطروح 13 23
السلوم 11 21
سيوة 08 22
بورسعيد 16 24
دمياط 15 23 
الزقازيق 15 24
الاسماعلية 15 25 
السويس 13 24
العريش 14 24
رفح 15 23
رأس سدر 14 22
نخل 08 22
نويبع 20 25
طابا 17 24
كاترين 08 17
الطور 13 26
شرم الشيخ 19 28
الغردقة 16 29
مرسى علم 16 27
الفيوم 14 24
بنى سويف 14 24
المنيا 10 25
أسيوط 12 26
سوهاج 13 27
قنا 14 27
الأقصر 12 28
أسوان 12 28
أبوسمبل 12 27
الوادى الجديد 12 28
شلاتين 20 27
أبو رماد 19 28
رأس حدربة 19 27
حلايب 20 27 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 34
المدينة 20 32
الرياض 13 25
المنامة 21 25
أبوظبى 19 28
الدوحة 20 26
الكويت 14 22
دمشق 07 19
بيروت 18 24
عمان 09 20
القدس 10 20
غزة 16 25 
بغداد 14 22
مسقط 21 27 
صنعاء 06 22
الخرطوم 21 37
طرابلس 14 19
تونس 08 18
الجزائر 11 19
الرباط 11 22
نواكشوط 20 33
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى

أنقرة 07 13
اسطنبول 07 09
إسلام آباد 08 25
نيودلهى 13 28
جاكرتا 25 32
بكين -04 07
كوالالمبور 23 33
طوكيو 08 14
أثينا 09 12
روما 05 14
باريس 08 12
مدريد 03 13
برلين 00 04
لندن 07 12
مونتريال -04 02
موسكو -13 -05
نيويورك 01 07
واشنطن 01 08

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