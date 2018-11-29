الآثار الإسرائيلية تستولى على قناع أثرى عمره 9 آلاف سنة فى الضفة الغربية

كتب محمد رضا

كشفت هيئة الآثار الإسرائيلية عن حيازتها لقناع حجرى يعود إلى 9 آلاف سنة فى الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهو واحد من 15 قناعا مماثلا فى العالم، وذلك حسب ما نقلته شبكة "BBC" الإخبارية.



قناع آثرى

وأوضحت "BBC"، أن موقع تايمز الإسرائيلية، قال إن السلطات استعادت القناع من سارقين فى أوائل العام الجارى، لكن الموقع لم يعط أى تفاصيل، ويعود تاريخ تشكيل القناع، المصنوع من الحجر الرملى الوردى والأصفر اللون، إلى أواخر العصر الحجرى.

وقال عالم الآثار، رونيت لوبو، الذى يعمل لدى الهيئة، إن "القناع صنع بصورة طبيعية جدا، فيمكنك أن ترى أن عظام الوجنات وكذلك الأنف مشكلين بطريقة مثالية"، كما يعتقد لوبو، أن القناع كان يرتدى فى طقوس خاصة بالعبادة، فيما تشير الثقوب الموجودة على أطراف القناع أيضا إلى احتمال تعليقه على الجدران بهدف الزينة.

وقالت هيئة الآثار الإسرائيلية، إن هذه القطعة الأثرية تعود إلى بدايات حقبة استقرار الصيادين الأوائل وتفكيرهم بالزراعة وتربية الحيوانات بالتزامن مع تغير البنية المجتمعية والارتفاع الحاد فى الممارسات والطقوس الدينية، ويُعد هذا القناع واحدا من مجموع 15 قناعا منتشرة فى العالم، 13 منها مقتنيات خاصة ما يجعلها بعيدة عن متناول الدراسة - حسبما أفادت الهيئة – وأوضحت التقارير أنه سيتم عرض النتائج الأولية للدراسة، الخميس، فى المتحف الإسرئيلى فى القدس.