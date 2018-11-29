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ارتفاع سعر البلطى اليوم الخميس 29-11-2018 بالأسواق

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:21 ص
ارتفاع سعر البلطى اليوم الخميس 29-11-2018 بالأسواق أسماك - صورة أرشيفية
كتبت - إسماء أمين
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ارتفعت أسعار السمك البلطى اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018، جنيه واحد وذلك طبقا لأخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 23.5 إلى 26 جنيها للكيلو بحسب النوع والحجم.

 

وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 28-35 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها، والتعابين من 40 - 145 جنيها، وسعر المكرونة الخليجى تراوح بين 35-41 جنيها للكيلو.

 

وسعر سمك المكرونة السويسى ما بين 55- 65 جنيها للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

 

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيها، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 125، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 -400 جنيه، ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 -225 جنيها.


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