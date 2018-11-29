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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 29 نوفمبر 2018 10:25 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.18%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.12%.
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى أنهى التعاملات على ارتفاع ليغلق بالقرب من مستوى 13.309 نقطة، وسط أحجام تداول جيدة، مضيفا أن أحجام التداول بدأت فى الظهور قبل أن تصل إلى مستوى المقاومة 13.500 نقطة، وبالرغم من ذلك تعتقد أن المؤشر قادر على الوصول لمستوى 13.500 نقطة فى حالة تمكن من الصمود أعلى 12.950 نقطة الدعم الحالى ومستوى إيقاف الخسائر.
 

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